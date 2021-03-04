شيري عادل تكشف تطورات حالتها الصحية بعد العملية الجراحية

الوكيل الاخباري - كشفت الفنانه شيري عادل عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لجراحة دقيقة قبل أيام، مؤكدةً أنها بدأت تشعر بتحسّن نسبي.

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وأضافت: "ما زلت لا أتحدث كثيراً والدكتور أخبرني بضرورة الراحة وعدم الكلام حتى أستطيع أن أتعافى تدريجياً".



من ناحية أخرى، تشارك شيري عادل كضيفة شرف في فيلم "للإيجار"، والذي قرّر صنّاعه تأجيل عرضه الى ١١ آذار (مارس) الجاري.



فيلم "للإيجار" من بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي عن "الوحدة والعزلة" حول شخصية قبطان متقاعد يعيش في مدينة الإسكندرية ويعرض شقته للإيجار.



يُذكر أن أحدث أعمال شيرى عادل، حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا"، ويشارك في بطولته: نهال عنبر، إيهاب فهمي، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج محمود كامل، علماً أن شيري تغيب عن السينما منذ عام 2017 حيث قدمّت آخر أعمالها وهو فيلم "فين قلبي" مع مصطفى قمر ومن إخراج إيهاب راضي.

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