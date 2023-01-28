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السبت، 28-01-2023 03:08 م

كريم فهمي يروّج لفيلمه ومسلسله الجديدين بطريقة طريفة

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الوكيل الإخباري- روّج الفنان كريم فهمي بطريقة طريفة لفيلمه الجديد "أنا لحبيبي" الذي يشارك في بطولته مع الفنانة ياسمين رئيس ويعرض نهاية الأسبوع الجاري، كما روج أيضاً لمسلسله "أزمة منتصف العمر" مع الفنانة ريهام عبد الغفور، والذي يعرض حالياً.

ومازح كريم جمهوره من خلال تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بـ"تويتر"، قال فيها: "اوعوا مسلسل أزمة منتصف العمر ينسيكوا أن فيلم أنا لحبيبي نازل يوم الخميس الجاي إن شاء الله".

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ليواصل ممازحته للجمهور قائلاً: "اوعوا الفيلم ينسيكوا الحلقة اللي نازلة الخميس".


يذكر أنه منذ بدء عرض مسلسل "أزمة منتصف العمر" وهو يحقق نجاحاً كبيراً عبر عنه الجمهور بتقديم التهنئة من خلال التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .


المسلسل مكون من 15 حلقة ويدور في إطار الدراما الاجتماعية، ويشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم: ريهام عبد الغفور، هند عبد الحليم، رنا رئيس، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.


كما يشارك في بطولة فيلم "أنا لحبيبى" ياسمين رئيس، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

 

لها

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