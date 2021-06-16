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الأربعاء، 16-06-2021 10:39 ص

كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل جديدة عن حياته

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الوكيل الإخباري - احتفل الفنان كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده الـ 36، مساء أمس، إذ أنه من مواليد ١٥ يونيو ١٩٨٥.

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وفي التقرير التالي نعرض لكم معلومات عن كريم عبدالعزيز:


- ولد في القاهرة يوم ١٥ يونيو ١٩٨٥..
- بدأ مسيرته الفنية، في مرحلة الطفولة بفيلم "البحر بيضحك ليه" عام 1995.
- هو نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وشقيقه المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز.
- متزوج من فتاة خارج الوسط الفني تدعى "آن الرفاعي" في يوليو 2011.
- قال في تدوينة سابقة عبر السوشيال ميديا أن والده الراحل هو الذي اختار اسم ابنته "حبيبة".
- لديه ٣ بنات، حيث أنجب طفله الأولى "كندة" في 2012، ورزق بطفلة ثانية أطلق عليها "خديجة" في مارس 2015، ثم رزق بطفلته الثالثة وتدعى "حبيبة" في أبريل 2020.
- شارك في عدد من الأفلام السينمائية، منها: "بحر النجوم"، "ساعة ونص"، "جوازة ميري"، "عش البلبل"، "عمر وسلوى"، "هاتولي راجل"، "حصل خير"، "ساعة ونص".
- قدم عددا من الأعمال التلفزيونية، منها: "محمود المصري"، "باب الخلق"، "جبل الحلال"، "هوجان"، "شقة فيصل"، "الكابوس"، "٩ جامعة الدول".
- قال إن والده اعترض على زواجه المبكر.
- شارك والده في مسلسل "جبل الحلال"، 2014، العمل تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج عادل أديب.
- قال في تصريحات سابقة: "مش بحب أركب الأسانسيرات ولا أحب أكون رايح مشوار وأتوه فيه، لإن الحاجات المقفولة بتخنقني وتوترني".
- يقدم شخصية "المهندس يحيى" في فيلم "موسى"، ويشارك في العمل كل من إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، أحمد حاتم، أحمد مالك، تأليف وإخراج بيتر ميمي.

 

المصدر - مصراوي 

 




 

 


 

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