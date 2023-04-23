كلمات حزينة ومؤثرة من النجوم في وداع الراحل قنوع

الوكيل الاخباري - سيطر الحزن على صفحات السوشيال ميديا في سوريا والوسائل الإعلام العربية بعد إعلان الخبر الصادم والحزين عن وفاة محمد قنوع المبكرة، عن عمر ناهز 49 عاماً نتيجة احتشاء بعضلة القلب.

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وتفاعل الكثير من النجوم مع خبر الوفاة الصادمة وكتبوا كلمات مؤثراً جداً نعوا من خلالها صديقهم وزميلهم.



ياسر العظمة نعى الراحل من خلال بوست شاركه على إنستقرام، وكتب في تعليق مرفق "ياحبيبي يامحمد رحمة الله عليك إنا لله وإنا إليه راجعون".



باسم ياخور أيضاً شارك صورة للراحل وعلق، "الله يرحمك يارفيقي الله يرحمك يامحمد. هيك بلحظة تركتنا ومشيت وجعت قلوبنا وغادرت ربي يصبر قلوب عيلتك وأخواتك ورفقاتك ومحبينك . ربي يسكنك فسيح جناته الف رحمة على روحك".



شكران مرتجى نعت قنوع بكلمات حزينة "محمد يا محمد يا الله دخيلك يا الله دخيلك لا إعتراض القلب خلص ماعاد يقدر يتحمل القلب فاض بالفراق والحزن محمد ياخيي وصديق الكل ياشومان ولووووووو".



مصطفى الخاني عبر عن الفاجعة التي تلقاها، " إلهي على هالخبر !!! الموت ماعم يعرف صغير أو كبير، وفاة الشاب محمد قنوع عن عمر يناهز 49 عاماً إثر نوبة قلبية ... ألف رحمة لروحك الطيبة يا أبو مروان ويصبر أهلك وحبايبك".



لورا أبو أسعد شاركت تغريدة، "استغفر الله العظيم ، لاحول ولاقوة الابالله ، انا لله وانا اليه لراجعون ، يارب تصبر مرته وبناته ، واهله وحبايبه ، يارب صبرنا على هالصدمة، رحمتك يالله ، الفاتحة على روح الاخ الجميل محمد قنوع".



وكانت نقابة الفنانين في سورية قد نعت الراحل في رسالة عبر الفيسبوك: نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع .. لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل.

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