كواليس اللقاء الأول بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد انفصالهما - صورة

الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المصري عمرو دياب جنباً الى جنب العديد من النجوم منهم الفنانة يسرا والفنان شيكو والممثلة غادة عادل الا ان الصادم في الموضوع كان ظهور حبيبة عمرو السابقة الممثلة دينا الشربيني الى جانبه في الصورة الملتقطة لهم.

اضافة اعلان



الا ان معلومات أفادت ان هذه الصورة تم التقاطها قبل انفصال الثنائي بشهر واحد خلال تصوير الحملة الاعلانية لاحد التطبيقات الذي تم اطلاقه أمس واذ انتشرت الصورة الخاصة بالحملة الاعلانية له ومن بينها هذه الصورة التي صدمت الجمهور.





المصدر - الفن