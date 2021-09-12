كيفانش تاتليتوغ بوجهين عبر نتفليكس - صورة

الوكيل الإخباري - ينتظر بطل "العشق الممنوع" كيفانش تاتليتوغ عرض حلقات مسلسله التركي الجديد "الغواصة" عبر شاشة المنصة الإلكترونية العالمية

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نتفليكس تركيا في أول تعاون يجمعهما معاً، فيما ظهرت العديد من الشائعات التي جمعته بنسليهان أتاغول خلال الفترة الماضية عبر المواقع والصحف التركية.

العديد من الجمهور تساءل عن التعاون الدرامي الجديد الذي سيجمع نسليهان أتاغول بطلة "حب أعمى" وكيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، خاصة بعد أن خرجت الكثير من الأخبار عن قيامهما ببطولة عمل جديد يحمل عنوان "إذا خسر الملك" عبر العديد من المواقع التركية.

ولكن نفت الصحف التركية أن يكون هناك تعاون بينهما حتى وقتنا الحالي؛ خاصة أن نسليهان كانت قد صرحت أخيراً أنها ما زالت في فترة راحة، أما كيفانش فهو مشغول بتصوير مشاهده كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل البلجيكي الجديد into the night حيث يشارك في الموسم الثاني من العمل كضيف شرف.

وكان كيفانش قد حقق نجاحاً واسعاً في مسلسله الشهير "جسور والجميلة" أمام توبا بويوكستين.



وكان كيفانش المعروف عربياً بإسم "مهند" قد أنهى من تصوير حملة إعلانية جديدة برفقة الطفل الشهير شانار بابيز لإحدى المنتجات العالمية في تركيا، ما عرّضه لحملة انتقادات واسعة حيث اتُّهم بأنه أصبح يستهلك طاقته في الحملات الإعلانية أكثر من الأعمال الدرامية، خاصة أنه غاب عن الموسم الدرامي لما يقرب من ثلاثة أعوام.





المصدر - لبنان 24