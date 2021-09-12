الأحد 12-09-2021
الوكيل الاخباري

ترقيات أكاديمية باليرموك - اسماء

بريطانيا: 56 وفاة و 29173 إصابة بكورونا

الصحة : نحو 30 ألف جرعة كورونا الأحد

اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات بكورونا

خبراء ومختصون يناقشون مشروع تطوير سياسات التعليم المدرسي

الطفيلة: إطلاق مبادرة للتوعية المرورية ضمن حملة معا نصل آمنين

وزير التنمية يتفقد مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة والأحداث

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

مجلس محافظة إربد يقر موازنة 2022

مستشار السيسي للشؤون الصحية: إصابات كورونا في تزايد مستمر

الأحد، 12-09-2021 06:53 م

كيفانش تاتليتوغ بوجهين عبر نتفليكس - صورة

Kıvanc-Tatlıtug


الوكيل الإخباري - ينتظر بطل "العشق الممنوع" كيفانش تاتليتوغ عرض حلقات مسلسله التركي الجديد "الغواصة" عبر شاشة المنصة الإلكترونية العالمية 

اضافة اعلان

نتفليكس تركيا في أول تعاون يجمعهما معاً، فيما ظهرت العديد من الشائعات التي جمعته بنسليهان أتاغول خلال الفترة الماضية عبر المواقع والصحف التركية.

 

العديد من الجمهور تساءل عن التعاون الدرامي الجديد الذي سيجمع نسليهان أتاغول بطلة "حب أعمى" وكيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، خاصة بعد أن خرجت الكثير من الأخبار عن قيامهما ببطولة عمل جديد يحمل عنوان "إذا خسر الملك" عبر العديد من المواقع التركية.

 

ولكن نفت الصحف التركية أن يكون هناك تعاون بينهما حتى وقتنا الحالي؛ خاصة أن نسليهان كانت قد صرحت أخيراً أنها ما زالت في فترة راحة، أما كيفانش فهو مشغول بتصوير مشاهده كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل  البلجيكي الجديد into the night حيث يشارك في الموسم الثاني من العمل كضيف شرف. 

 

وكان كيفانش قد حقق نجاحاً واسعاً في مسلسله الشهير "جسور والجميلة" أمام توبا بويوكستين.

وكان كيفانش المعروف عربياً بإسم "مهند" قد أنهى من تصوير حملة إعلانية جديدة برفقة الطفل الشهير شانار بابيز لإحدى المنتجات العالمية في تركيا، ما عرّضه لحملة انتقادات واسعة حيث اتُّهم بأنه أصبح يستهلك طاقته في الحملات الإعلانية أكثر من الأعمال الدرامية، خاصة أنه غاب عن الموسم الدرامي لما يقرب من ثلاثة أعوام.

 


 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Y1a9Q

سبب الكدمات التي تعلو وجه الفنانة نداء شرارة - شاهد

TjmK8jV9Oxebo2ku8BL65CmaD

حقيقة خطوبة داليدا خليل وجوزيف عطية

WhatsApp-Image-2018-12-21-at-2-26

عودة برنامج من سيربح المليون

640x480

شاهد ...إيمان الحسيني تنشر صورة من كواليس عند شارع 9

127-183048-fik-up-syrian-cinema-arab-competition-comedy_700x400

انطلاق تصوير فيلم فيك أب من بطولة أيمن زيدان

2020_7_1_2_30_28_602

خالد النبوي يتلقى هدية من ابنه نور بمناسبة عيد ميلاده - فيديو