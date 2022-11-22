الثلاثاء 22-11-2022
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الثلاثاء، 22-11-2022 10:26 ص

كيف علق أحمد سعد على غياب محمد صلاح عن كأس العالم 2022 ؟

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الوكيل الإخباري-أجواء رائعة في دبي لفعاليات كأس العالم 2022 وزاد الفنان أحمد سعد حماس الجمهور بأغانيه المليئة بالفرح والرقص باحدى حفلاته وأبرزهم "اليوم حلوة ده" و "وسع وسع".

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وعن موضوع أن مصر خارج المنافسة هذه المرة ومحمد صلاح لن يشارك، قال أحمد سعد لـ ET بالعربي "والله حاجة تزعل جدا أنا كان نفسي إن محمد صلاح يلعب لانه يستاهل كمان يحقق لأن هو محقق فعلا كلعيب ومصر طبعا ما فيش توفيق بس أدينا منشجع كل بلادنا العربية وأخواتنا وأحبابنا".

والليالي الإحتفالية لن تكون فقط مع أحمد سعد أو لليلة واحدة، وإنما ستستمتر كل فترة البطولة. 

 

ُET عربي 

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