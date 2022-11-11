الجمعة 11-11-2022
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الجمعة، 11-11-2022 09:29 ص

هل ألغى محمد صلاح متابعة شيرين على مواقع التواصل؟

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الوكيل الاخباري- انتشرت معلومات تفيد بأن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ألغى متابعة الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت هذه الشائعات بأن صلاح ألغى متابعة شيرين بعد تردد أنباء عن إدمانها للمخدرات، وهو من أشد المكافحين للإدمان وذلك عبر عدد من الحملات الإعلانية الهامة. 

وتابعت وسائل إعلام مصرية حسابات صلاح على مواقع التواصل وأظهرت أن الفرعون لم يكن متابعا للفنانة شيرين من قبل عبر تطبيق "انستغرام"، ولم يجر أي تعديلات على قائمة الذين يتابعهم منذ فترة طويلة، كما أنه مازال متابعا لشيرين على "تويتر".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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