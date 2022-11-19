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السبت، 19-11-2022 03:38 م

أغنية "وقت شدة" لـ أحمد سعد تتخطى نصف مليون مشاهدة على يوتيوب

احمد-سعد-يطرح-اغنيته-الجديدة-وقت-شده-ويتصدر-التراند


الوكيل الإخباري-حظيت أغنية المطرب أحمد سعد "وقت شدة" التي طرحها الأسبوع الماضي على قناته الرسمية بموقع (يوتيوب) بمشاهدات كبيرة فضلا عن تفاعل المتابعين معها.

وحققت الأغنية نسبة مشاهدة بلغت 574 ألفا و641 بعد يومين فقط من طرحها، وفق بيانات موقع يوتيوب اليوم السبت.

وواصل أحمد سعد الترويج لأغنيته، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بوضع بوستر للأغنية، وأعاد نشر كلمات الأغنية وتعليقات الجمهور عليها.

وطرح أحمد سعد الأغنية مساء يوم الأربعاء الماضي عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وهي كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة.

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صدى البلد

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