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الأحد، 20-11-2022 02:45 م

ميريام فارس توضح معاني كلمات أغنية مونديال قطر

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الوكيل الإخباري-مع مرور يوم على احتفال ميريام فارس بإطلاق Tukoh Taka إحدى الأغاني الرسمية لـ كأس العالم 2022 والتي شارك في غنائها أيضاَ نيكي ميناج ومالوما، كشفت ميريام تفاصيل خاصة حولها.

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ميريام وفي لقاء بعد إطلاق الأغنية، أكدت أن التحضير لهذا المشروع تطلب فترة طويلة، وقالت: "هو مشروع كتير حلو، وصرلنا 5 سنين عم نحضر له، سواء المنتج سال صليبي وأنا والكل"، معبرة عن إعجابها الكبير بالرؤية الفنية للمنتج سال "كتير حلوة رؤيته وهو إنسان موهوب الله عاطيه موهبة".

ولفتت ميريام فارس إلى ان تلحين وتوزيع القسم العربي من الأغنية كان من مهمتها، وأضافت: "نفذنا أغنيتين بس أنا كنت مقتنعة ب توكا تاكا، وأنا عملت اللحن العربي، وعملت التوزيع تبعه، يعني كل الموسيقى العربية والشرقية اللي سمعتوها هي توزيعي".

وكشفت ميريام فارس أن كلام الجزء العربي من الأغنية كان من كتابة شقيقتها، وعقّبت: "كان عندي كم كلمة عبالي أضيفهم بالأغنية يعني مثلاً سلام عليكم كان بدي قول للناس أنو نحنا الفنانين لازم نكون دعاة سلام وين ما منروح"، مشيرة إلى أن القصد من السلام ليس فقط التحية بل الأمان والإطمئنان.

وأكدت ميريام إلى أن كلمة يلا سوا في الأغنية كانت بسبب رغبتها في دعوة العالم للمنطقة العربية، وأوضحت: "كان بدي أجمع كل العالم ليجوا لعنا على الشرق الأوسط ليجوا على قطر لنتحد كلنا سوا مع بعضنا للمونديال".

وعادت ميريام فارس وأكدت من خلال بيان قصير شاركته على حسابها في انستقرام وكتبت فيه: "ما أجمل الشبه بين كرة القدم والموسيقى، كلاهما تعبير يوحد الناس بغض النظر عن لغتهم وبلادهم".

 

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