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الإثنين، 30-01-2023 04:17 م

كيف علق أوزجان دينيز على عدم حضور والدته حفل زفافه؟

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الوكيل الإخباري- علق النجم التركي، أوزجان دينيز، الذي تزوج في الأيام الماضية مصممة الأزياء الإيرانية سمر دادكر، لأولٍ مرةٍ على أنباء تغيب والدته، السيدة قدرية، عن الحفل الذي أقيم في منزله، لرفضها ارتباط ابنها بسمر.

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وفي التفاصيل، شوهد الممثل التركي وزوجته في المطار، بعد عودتهما من قضاء شهر عسلهما في إمارة دبي، وعقد جلسة تصويرٍ خاصةٍ بمناسبة زفافهما في أحد فنادقها، وأثناء ذلك استغل الصحافيون الموجودون هناك الفرصة لسؤال دينيز عن رفض والدته زواجه، وعدم حضورها حفل زفافه.

ومن الواضح أن نجم "عروس إسطنبول" لم يرغب بالإجابة عن هذا السؤال، حيث اكتفى بالرد عليه، قائلاً: "هذه مشاكل عائلتنا، ويجب أن تبقى بين الأسرة"، مشيراً إلى أنه اختار فعلاً إقامة حفلٍ بسيط حضره الأصدقاء والمقربون من عائلة العروسين. وبحسب الصحافيين الموجودين، فإن ملامح السعادة كانت ظاهرةً على الزوجين، وقدما شكرهما لكل الأمنيات الطيبة التي وصلتهما من المحبين والجمهور.

وكان أوزجان دينيز، البالغ من العمر 50 عاماً، تزوج الإيرانية سمر دادكرن البالغة من العمر 27 عاماً، بعد علاقة حبٍ استمرت عاماً ونصف العام، في منزله الواقع بمنطقة زكرياكوي، وسط حضور لم يتجاوز العشرين شخصاً.


وبعدها بأيام، أعلن الزوجان زفافهما على الملأ، من خلال مجموعةٍ من الصور الرومانسية، حيث شارك دينيز صوراً له ولعروسه، عبر حسابه على "إنستغرام"، بعضها عبر خاصية "ستوري"، حيث أرفق إحداها بأغنيته "hayat arkadaşım"، التي تقول في مطلعها: "حياتي التي اخترتها.. يومي وغدي وبؤبو عيني.. حبي الوحيد".

 


 




 

 


 

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