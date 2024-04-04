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الخميس، 04-04-2024 02:41 م

كيف علّق حسام حبيب على علاقته بشيرين بعد الطلاق؟

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الوكيل الإخباري - من المؤكد أن يُذكر اسم شيرين عبد الوهاب في أغلب اللقاءات التلفزيونية التي تستضيف زوجها السابق حسام حبيب، وفيما حرص الأخير هذه المرة على تجنب الحديث حول أسباب طلاقهما، فإنه أبدى رغبته بأداء واحدة من أشهر أغانيها.

وتحدث حسام حبيب عن جوانب شخصية كشفها للمرة الأولى، خلال حلقة أمس الأربعاء من برنامج "ع المسرح"، تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب، المذاع على فضائية "القاهرة والناس".

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أغنيته المفضلة لشيرين
وفيما شارك مع شيرين بمجموعة أغاني مشتركة قبل الطلاق، تحدث في اللقاء عن فترة ابتعاده عن العمل الفني لفترات طويلة، معتبراً أنه لم يحقق ما يريده، قائلاً: "كان نفسي يبقى عندي 500 أغنية بصوتي، ولما كبرت حسيت العمر جري بيا.. ومحققتش متعتي".


وعن علاقته بشيرين، اكتفى بالقول: "لن أستمر على هذا الوضع، ولن أنتظر العمر أن يمر، ولن أسكت، فبقدر ما سوف آخذ سوف أعطي".


وعن الأغنية المفضلة التي يتمنى غنائها لشيرين، أجاب: "حبيب" إنه يتمنى غناء "أنا مش هفضل كده على طول"، التي طرحتها عام 2008، مضيفاً: "أنا كان نفسي أقول كده في وقت من الأوقات عشان زهقت من زعلي".

 

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