لأول مرة .. محمد رمضان ضيف منى الشاذلي ليلة رأس السنة

الوكيل الإخباري-يحل الفنان محمد رمضان ضيفًا مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم منى الشاذلي بحلقة استثنائية لأول مرة، والمقرر عرضها ليلة رأس السنة 2023.

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وكشفت مصادر لـ " القاهرة 24 " أن محمد رمضان يواصل تصوير حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لعرضها في ليلة رأس السنة وستضم فقرات مختلفة.



وسبق وأثار محمد رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته عن محاولات اغتياله معنويًا، حيث قال في تصريحات تلفزيونية سابقة: مش بحاول أعرف مين أعدائي لأن ممكن يكونوا جماعات أو كيانات أو أفراد، وأهم حاجة إني مأمن نفسي وأحلامي لأن الحروب دلوقتي مبقتش زي زمان وأصبحت معنوية، ويوجد محاولات لاغتيالي معنويا وفي بداياتي كنت فاكر اللي بيحاربوني زملائي في مجالي، ولكن اليوم أنا بنفي تماما وجود حرب من زملائي لأنهم كدا بيضربوا دبابة بـ نبلة ومفيش توافق بيننا، واللي بيضربني أكيد أكبر من كده.



