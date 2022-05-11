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الأربعاء، 11-05-2022 11:31 ص

لأول مرة .. ياسمين صبري تجسد شخصية غريبة في عملها المقبل-صور

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الوكيل الإخباري-تبدأ النجمة ياسمين صبرى تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "الشادر" المكون من 15 حلقة، مطلع شهر حزيران المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير، و بعد التعاقد بشكل رسمي مع النجم أشرف عبد الباقي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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مسلسل الشادر" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتجسد ياسمين صبرى خلاله شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى حيث تدور أحداث العمل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.



 

اليوم السابع

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