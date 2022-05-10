الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأميرة بسمة بنت علي تشارك في المؤتمر الدولي للغابات في سيول

حوارية عن التعديلات الدستورية بالكرك

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزبن والحياري

الحكومة: 150 ألف مطلوب على دين مدني في الأردن

ندوة بالجامعة الهاشمية عن السلامة الرقمية

المركزي: توجه لإنشاء بوابة الكترونية لتداول سندات ادخار للافراد

اصابة بحادث دهس في شارع مكة

البيت الأبيض: الأردن قوة حاسمة

تعرّف على الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

كشف تفاصيل مقتل خمسيني طعنا في إربد

الثلاثاء، 10-05-2022 03:16 م

الكشف عن أسباب طلاق ياسمين صبري وأبوهشيمة

1


الوكيل الإخباري-كثيرة هي التحليلات والمعلومات و التسريبات التي يبدو بعضها من صنع الخيال حول طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري و رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة ،لكن الحقيقة بحسب مصادر مقربة من الطرفين لموقع " الفن" ان الزوج يعمل من خلال غرامياته و زيجاته على تضخيم شهرته في الوطن العربي الى جانب حضوره في مجال الاعمال و الحديد تحديداً وهو لا ينفق المليارات كما يشاع على الزوجة او الحبيبة بل يتقاسم معها المصاريف الحياتية و الشهرة الخاصة به تصاعدت بعد زواجه من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي نحو المزيد من الطموح بالاضواء حتى أرادت صبري ان تتحول الى هيفاء ثانية في علاقة جمعت بين حب اثارة الجدل و الشهرة في آن واحد .

اضافة اعلان

 

صبري اوحت في مواقع التواصل الاجتماعي و الاعلام ان ابو هشيمة ينفق بلا حدود عليها وعرضت صور لسيارة فارهة وملابس و مجوهرات وقد وفر لها اعلاناً تجارياً عرض من خلال شاشات التلفزة ، لكن موضوع الرفاهية حسب مصادر الفن كان شكلياً ليس الا واستعراضي اكثر مما هو فعلي ، وهنا بدأت المشاكل بين صبري و ابو هشيمة بعيداً عن العلن حتى عادت قبل الطلاق الى منزلها الخاص و تركت منزل الزوجية وحصلت تهديدات متبادلة حول كشف اسرار مشتركة ، لذا اتت صيغة الانفصال الراقي والشفاف حتى لا تقع الكارثة ويخرج كل منهما عن صمته .


ياسمين صبري انفقت على نفسها خلال زواجها من ابو هشيمة اكثر بكثير من مما انفق عليها وحتى ان شخصية عربية مرموقة تدخلت لفرض الطلاق السريع و الهدوء في التعامل مع هذا الحدث الشخصي .


و يتردد ان ابو هشيمة لن يستفز صبري وسوف يتفادى هذا الموضوع تماماً لاسباب يعلمها جيداً .

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نيكولاس-كيج

نيكولاس كيدج يجسد شخصية شهيرة في فيلمه الجديد-صورة

10617166-160093772

روان بن حسين تضع شرطاً للزواج من جديد

a1bcc35a-c8ef-496e-ad9e-727a238b3950

أول لقاء لمعتصم النهار بابنته بعد طلاقه من زوجته -صورة

135-131518-elissa-supporting-rapists_700x400

هكذا احتفلت اليسا بنجاح اغنية من أول دقيقة -صور

النجم-ملحم-زين-630x460

الكشف عن اعمال ملحم زين الجديدة

9b1e21ad-821d-401c-bee1-f8de6fc5cae7

بعد انهاء تصوير العائدون .. الكشف عن سر اختفاء امير كرارة

أخبار متعلقة
a1bcc35a-c8ef-496e-ad9e-727a238b3950

أول لقاء لمعتصم النهار بابنته بعد طلاقه من زوجته -صورة

31-1-2022_23_47_00_GomhuriaOnline_321643665620

بعد طلاق ابنته .. والد ياسمين صبري غاضباً ويهدد بالقانون !

ي

ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أبوهشيمة

ابو

ماذا حدث في آخر ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة قبل الطلاق؟

1823700_1648558908

أول تعليق لـ ياسمين صبري بعد إنتشار أخبار عن طلاقها

س

حقيقة طلاق ياسمين صبري من أبو هشيمة - تفاصيل