الكشف عن أسباب طلاق ياسمين صبري وأبوهشيمة

الوكيل الإخباري-كثيرة هي التحليلات والمعلومات و التسريبات التي يبدو بعضها من صنع الخيال حول طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري و رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة ،لكن الحقيقة بحسب مصادر مقربة من الطرفين لموقع " الفن" ان الزوج يعمل من خلال غرامياته و زيجاته على تضخيم شهرته في الوطن العربي الى جانب حضوره في مجال الاعمال و الحديد تحديداً وهو لا ينفق المليارات كما يشاع على الزوجة او الحبيبة بل يتقاسم معها المصاريف الحياتية و الشهرة الخاصة به تصاعدت بعد زواجه من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي نحو المزيد من الطموح بالاضواء حتى أرادت صبري ان تتحول الى هيفاء ثانية في علاقة جمعت بين حب اثارة الجدل و الشهرة في آن واحد .



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صبري اوحت في مواقع التواصل الاجتماعي و الاعلام ان ابو هشيمة ينفق بلا حدود عليها وعرضت صور لسيارة فارهة وملابس و مجوهرات وقد وفر لها اعلاناً تجارياً عرض من خلال شاشات التلفزة ، لكن موضوع الرفاهية حسب مصادر الفن كان شكلياً ليس الا واستعراضي اكثر مما هو فعلي ، وهنا بدأت المشاكل بين صبري و ابو هشيمة بعيداً عن العلن حتى عادت قبل الطلاق الى منزلها الخاص و تركت منزل الزوجية وحصلت تهديدات متبادلة حول كشف اسرار مشتركة ، لذا اتت صيغة الانفصال الراقي والشفاف حتى لا تقع الكارثة ويخرج كل منهما عن صمته .



ياسمين صبري انفقت على نفسها خلال زواجها من ابو هشيمة اكثر بكثير من مما انفق عليها وحتى ان شخصية عربية مرموقة تدخلت لفرض الطلاق السريع و الهدوء في التعامل مع هذا الحدث الشخصي .



و يتردد ان ابو هشيمة لن يستفز صبري وسوف يتفادى هذا الموضوع تماماً لاسباب يعلمها جيداً .

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