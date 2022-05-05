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الخميس، 05-05-2022 04:49 م

أول تعليق لـ ياسمين صبري بعد إنتشار أخبار عن طلاقها

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الوكيل الاخباري- بعد إنتشار أخبار تفيد بإنفصالها عن زوجها شاركت الممثلة ياسمين صبري صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية الستوري.

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والصورة تحتوي عبارة:" أنا أصبح النسخة الاجمل من نفسي مع كل يوم جديد يمر".
إنتشرت ستوري ياسمين بين المتابعين الذين إعتبروها بحسب ما كتبوا غير متأثرة ومقتنعة بقرار الطلاق.


والجدير ذكره أنه قد إنتشرت أخبار شبه مؤكدة عن حصول خلاف بين الممثلة المصرية ياسمين صبري وزوجها رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة على خلفية العديد من المواضيع بينهما. وقد قام الثنائي بحذف كل الصور التي تجمعهما سويا على صفحتيهما على مواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى انهما ألغيا متابعة بعضهما على الرغم من انهما كانا قد نظما افطارا في منزلهما الاسبوع الماضي مما فاجأ الجمهور حول سرعة الخلاف وتطوره لانفصال.

 

الفن

 




 

 


 

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