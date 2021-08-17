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الثلاثاء، 17-08-2021 11:47 ص

لتشين سانجو بطلة مسلسل حب للإيجار تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صورة

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الوكيل الإخباري - ظهرت بطلة المسلسل التركي الشهير "حب للإيجار" إلتشين سانجو لأول مرّة بشعر أشقر بعدما تميّزت بالشعر البرتقالي الذي يليق بها والذي إعتاد المشاهدون على رؤيتها فيه و كان أحد أسباب شهرتها.

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وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور التي نشرتها إلتشين عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي وأشادوا بجمالها في الحالتين، لافتين إلى أن اللون غيّر ملامحها ولكنه يليق بها ويبرز جمالها.


يذكر أن إلتشين سانجو إنضمت أخيراً الى مسلسل "الكاذب وشموعه" حيث ستجسد شخصية طبيبة نفسية، والقصة حول أربع سيدات في الثلاثينيات من عمرهن وعلاقتهن المعقدة كل واحدة منهن تسير في دربها الخاص لتكتشف ذاتها.

 


 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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