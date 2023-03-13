لحظة وفاة مغني راب على المسرح -فيديو

الوكيل الإخباري- تعرض مغني الراب وكاتب الأغاني الجنوب أفريقي كوستا تيتش لأزمة صحية على المسرح، خلال مهرجان موسيقي في جوهانسبرغ، وسرعان ما فارق الحياة عن عمر ناهز الـ 28 عاماً.

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وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الشاب الأفريقي كان يغني أمام جمهوره في مدينة جوهانسبرغ، على المسرح بحماسة كبيرة، ثم سقط فجأة على المسرح، وظنّ البعض أنها فقرة من فقرات الحفل، ليتضح في النهاية أنه توفي.



وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط كوستا تيتش على الأرض وقد حاول الراقصون مساعدته ولكنه سرعان ما فارق الحياة.





pic.twitter.com/6N9YwqTJsF لحظة وفاة مغني راب على المسرح. March 12, 2023

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