لقاء جديد يجمع عمرو دياب ودينا الشربيني في مهرجان الجونة

الوكيل الإخباري - إكسبو دبي الذي انطلق قبل أيام بمجموعة كبيرة من نجوم الغناء في العالم العربي، يستعد لضم المزيد من النجوم خلال الفترة المقبلة. حيث يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في حديقة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، يوم 30 تشرين الاول الجاري.

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ونشر عمرو دياب صورة من البوستر الدعائي للحفل، وعلّق قائلاً: "سيحمل عمرو دياب سحره على الهواء مباشرة في إكسبو 2020 دبي، الساعة 8 مساءً، والمقاعد محدودة، أحرص على الوصول مبكراً لقضاء ليلة لا تنسى".

جدير بالذكر أن القيصر كاظم الساهر قد افتتح حفلات إكسبو دبي قبل أيام بعد أن شارك حسين الجسمي في حفل الافتتاح الأول بمشاركة الملكة أحلام.

لقاء جديد

على صعيد آخر، من المنتظر أن يحيي الهضبة عمرو دياب حفله في الجونة على هامش فعاليات المهرجان في دورته الخامسة، حيث تشارك دينا الشربيني بحضورها إلى جانب ضيوف المهرجان، ليكون اللقاء الثاني لهما بعد لقائهما في حفل منصة yelaالتي تعاقد معها النجمان خلال الفترة الماضية.

المصدر - لبنان 24