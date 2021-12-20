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الإثنين، 20-12-2021 11:56 ص

لقاء سويدان تتحدث عن قرار اعتزالها الفن

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الوكيل الإخباري - انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة لقاء سويدان ظهرت فيها بالحجاب، الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظن الكثيرون أنها سوف تتخذ قرار الاعتزال مرة أخرى، بعدما أعلنت اعتزالها الفن منذ عامين.

وفي أول تعليق لها على الصور المنتشرة لها بالحجاب قالت لقاء في تصريحات صحافية: "بحب شكلي جداً بالحجاب، لذلك كنت حريصة على نشر أكثر من صورة لي على السوشال ميديا من كواليس مسلسل "أيام" الذي يتم تصويره في الفترة الحالية، لكن بعض المواقع تستغل هذه الصور للترويج لشائعات الاعتزال، وهذا الكلام غير صحيح".

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وأضافت: "فكرة الاعتزال لا تراودني إطلاقا.. الفكرة قمت بها لمرة واحدة عام 2019، وتراجعت سريعاً عنها، وتحديداً بعد عدة شهور، لأنني اكتشفت أنها كانت غلطة ولا يمكنني الابتعاد عن الفن".

 

المصدر -لها 

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