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الخميس، 03-06-2021 07:59 م

لقاء شيق مع الفنانة نجوى كرم على MBC1

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الوكيل الإخباري - ثلاثة مشاهير هم الفنانة نجوى كرم، المخرج عبد الله الجنيبي والمدربة المها باهديلة، يحلّون ضيوفاً على الحلقة الأخيرة (المقبلة) من برنامج "الدنيا علمتني" على MBC.

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وتتحدث نجوى عن الأحلام التي راودتها، وكيف كانت تحاورها، قبل أن تكتشف أنها تمتلك صوتاً جميلاً، معتبرة أنها عندما غنت وجدت في صوتها ما يخدم وطنها.

 

ويشير المخرج الإماراتي عبد الله الجنيبي، وهو أحد مخرجي مسلسل السوبر أوبر السعودي "الميراث"، كيف اضطر إلى العمل في الصغر من أجل تأمين لقمة العيش، ويلفت إلى أنه تأثر بالأفلام وتقنيتها فوجد نفسه يعيش في هذا العالم، فقرر خوض غماره كمخرج، ويؤمن الجنيبي أن الطموح والمثابرة يحققان الهدف المنشود.

 

أما الضيفة الثالثة والأخيرة في الحلقة، فهي مدربة التايكوندو السعودية المها باهديلة، التي تتوقف عند شغفها بالتايكوندو، وبداية ممارستها لهذه الرياضة في الطفولة، قبل الاحتراف ونيلها العديد من الجوائز الفردية والجماعية.

 

يعرض برنامج "الدنيا علمتني" على MBC1، الأحد 06 حزيران/يونيو 2021 في تمام الساعة 10:00 بتوقيت السعودية.

 

المصدر - سيدتي 



 




 

 


 

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