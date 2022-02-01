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الثلاثاء، 01-02-2022 02:27 م

لقاء عفوي يجمع راغب علامة وعابد فهد وزينة يازجي - صور

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الوكيل الإخباري - نشر الممثل السوري عابد فهد صورة جديدة على حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي.

وبالصورة ظهر عابد فهد من لقاء عفوي جمعه بكل من الفنان اللبناني راغب علامة كما وتواجدت زوجة عابد الإعلامية السورية زينة يازجي وبدو الثلاثة بغاية السعادة باللقاء الذي تم في دبي، وكتب عابد: "لقاء جميل في دبي وذكريات جميلة مع السوبر ستار النجم راغب علامة".

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إنتشرت الصورة بشكل كبير في موقع التواصل الإجتماعي حيث تناقلها المتابعون عبر حساباتهم وعلقوا على الصورة معبرين عن حبهم لهم كما وأبدوا إعجابهم باللقاء.

 

 

مصر اليوم

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