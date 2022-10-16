الأحد 16-10-2022
الوكيل الاخباري

الدفاع الروسية تعلن تدمير عدد من الأهداف العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال شرق رفح

العثور على جثة سبعيني داخل منزله في عين الباشا

ديوان الخدمة يستقبل 1300 طلب لشواغر أوائل الأفواج الجامعية العام الحالي

اعتداء على مدير مستشفى الرمثا الحكومي

مبادرة حقق تنظم فعاليّة بناء الفريق

وظائف في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - تفاصيل

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر

سوريا.. قتيلان و9 إصابة في قصف على ريف حلب

تعيين لينا الحديد اميناً عاما لوزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين

الأحد، 16-10-2022 12:29 م

لقطات من كواليس تصوير 'الحشاشين' لـ كريم عبد العزيز خارج مصر -صور

340089


الوكيل الإخباري - يواصل كريم عبد العزيز حاليًا  تصوير مسلسل "الحشاشين" تمهيداً لعرضه بالسباق الرمضاني القادم 2023، حيث بدأ التصوير داخل مصر ويستكمل فريق العمل التصوير خارج مصر.

اضافة اعلان

 

شارك بيتر ميمي صور من كواليس التصوير خارج مصر جمعته بفريق عمل المسلسل وكريم عبد العزيز، ومن المقرر أن يعود فريق العمل إلى مصر من أجل إستكمال التصوير.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن بينهم شريف سلامة، ميمي جمال، محمد علاء، ميرنا نور الدين، أمير المصري، نور محمود، نور إيهاب، كما رشح للمشاركة في المسلسل عبد العزيز مخيون.

 




 

 

ET بالعربي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة








 




 

 


 

إقرأ ايضا
10-10-22-767703432

لهذا السبب.. نوال الكويتية تتصدر الترند-صورة

B09CE7BC-65B1-4671-BD60-BAB68A37CBCC

محامي شيرين يفجر مفاجأة: دخلت المستشفى بسبب الضرب المبرح من اخيها

image

سميحة أيوب تنضم رسميا لأسرة 'حضرة العمدة' لرمضان 2023

IMG-20210302-WA0016

احمد العوضي يشوق الجمهور لمسلسله القادم في رمضان 2023-صورة

e1a3ee82-80cc-47d4-ac22-7237b859a634

وفاة بطلة مسلسل سنوات الضياع - صورة

artworks-000137650116-csrmbo-t500x500

العبداللات يعتذر عن إقامة حفل في فلسطين

أخبار متعلقة
173-211235-karim-abdelaziz-birthday-3

كريم عبدالعزيز نجم الشباك.. الأعلى إيرادات في السينما المصرية