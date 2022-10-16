لقطات من كواليس تصوير 'الحشاشين' لـ كريم عبد العزيز خارج مصر -صور

الوكيل الإخباري - يواصل كريم عبد العزيز حاليًا تصوير مسلسل "الحشاشين" تمهيداً لعرضه بالسباق الرمضاني القادم 2023، حيث بدأ التصوير داخل مصر ويستكمل فريق العمل التصوير خارج مصر.

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شارك بيتر ميمي صور من كواليس التصوير خارج مصر جمعته بفريق عمل المسلسل وكريم عبد العزيز، ومن المقرر أن يعود فريق العمل إلى مصر من أجل إستكمال التصوير.



ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن بينهم شريف سلامة، ميمي جمال، محمد علاء، ميرنا نور الدين، أمير المصري، نور محمود، نور إيهاب، كما رشح للمشاركة في المسلسل عبد العزيز مخيون.











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