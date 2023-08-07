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الإثنين، 07-08-2023 11:46 م

لماذا طلب جورج وسوف ستارة سوداء عند دخوله مهرجان جرش!

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الوكيل الإخباري- أمتع المطرب السوري جورج وسوف،الخميس الماضي، جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37، الذي يقام تحت شعار "ويستمر الفرح"، بأجمل الأعمال الفنية في الحفل الجماهيري على المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية.

الستارة السوداء

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ستارة كبيرة سوداء قبل بداية الحفل، وضعت على امتداد المسرح، أخفت دخول سلطان الطرب جورج وسوف، ليتم إزاحتها ويلتقي وسوف مع جمهوره الأردني المتعطش لمشاهدته.

 

مصدر مسؤول في مهرجان جرش قال  إن الوسوف لا يرغب بأن يشاهده الجمهور وهو بهذا الوضع الصحي خلال مسيرة ووصوله إلى الميكروفون، واشترط وسوف من اللجنة التنظيمية أن تكون هناك ستارة كبيرة تغطي لحظة دخوله، ليتم إزاحتها بعد استقراره على كرسي مخصص جهز له في وقت سابق.

 




 

 


 

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