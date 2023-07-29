السبت 29-07-2023
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السبت، 29-07-2023 09:59 ص

اتت من مصر لأول مرة .. ضيفة غير متوقعة في مهرجان جرش -صورة

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الوكيل الإخباري- تفاجأ جمهور مهرجان جرش بتواجد الاعلامية المصرية  الشهيرة منى الشاذلي كضيفة شرف أمس الجمعة تزامناً مع حفل الفنانة نجوى كرم وهاني متواسي  .

وقالت الشاذلي خلال مقطع فيديو :" انا سعيدة الحظ لاني لاول مرة ازور مدينة جرش التاريخية"

وتابعت :" اخذني جمال الاعمدة الرومانية والتيجان وتفاصيل المسرح الشمالي والجنوبي .. المدينة ملفتة وجميلة بالاضافة للجزء الثقافي يلي بقدمه مهرجان جرش "

واختتمت مقدمة الشكر لكرم الشعب الاردني :" ممنونة من الكرم والاخلاق الحميدة من الشعب الاردني والقائمين على مهرجان جرش "

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