اتت من مصر لأول مرة .. ضيفة غير متوقعة في مهرجان جرش -صورة

الوكيل الإخباري- تفاجأ جمهور مهرجان جرش بتواجد الاعلامية المصرية الشهيرة منى الشاذلي كضيفة شرف أمس الجمعة تزامناً مع حفل الفنانة نجوى كرم وهاني متواسي .



وقالت الشاذلي خلال مقطع فيديو :" انا سعيدة الحظ لاني لاول مرة ازور مدينة جرش التاريخية"



وتابعت :" اخذني جمال الاعمدة الرومانية والتيجان وتفاصيل المسرح الشمالي والجنوبي .. المدينة ملفتة وجميلة بالاضافة للجزء الثقافي يلي بقدمه مهرجان جرش "



واختتمت مقدمة الشكر لكرم الشعب الاردني :" ممنونة من الكرم والاخلاق الحميدة من الشعب الاردني والقائمين على مهرجان جرش "

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