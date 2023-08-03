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الخميس، 03-08-2023 10:25 ص

شاهد : كيف بدا جورج وسوف على مسرح جرش قبل 30 عاماً

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الوكيل الإخباري- يحيي الفنان جورج وسوف حفلا غنائيا اليوم على المسرح الجنوبي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

استذكر الفنان جورج وسوف في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، سنواته السابقة أثناء تواجده على مسرح جرش منذ عام 1994 وحتى عام 2021 .

ويعود اليوم لاحياء تلك الذكريات من خلال الحفل الجديد ، قائلاً: 'لقاء وذكريات جديدة حنضمها لكل وقفة على مسرح جرش العريق... مهرجان جرش 2023 "

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