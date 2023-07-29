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السبت، 29-07-2023 04:36 م

إلهام شاهين تكشف ندمها عن عدم العمل مع هذا النجم

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة إلهام شاهين عن الأسباب التي دعتها لعدم المشاركة في فيلم "أحلام هند وكاميليا"، بطولة الفنان أحمد زكي، الذي عُرض عام 1988، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأعمال الفنية التي ندمت على عدم تقديمها في مسيرتها الفنية.

وقالت إلهام، في تصريحات إعلامية، إنها نادمة على اختلافها مع المخرج محمد خان، لأن هذا الخلاف تسبب في عدم مشاركتها في العمل، موضحة: "في فيلم أحلام هند وكاميليا ندمت إني اختلفت مع المخرج محمد خان كان غلط مني".

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وأشارت إلى أن هناك العديد من الأعمال الفنية التي ندمت على عدم تأديتها في مسيرتها الفنية ولكن جسدتها فنانات أخريات، معلقة: "في حاجات ندمت عليها ولكن مقدرش أقول إنها اتعرضت عليّ الأول وفي نجمات عملت الدور".

 

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