ليلى طاهر تناجي رب العالمين كي تمشي مجددا

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة ليلى طاهر في تصريحات صحافية آخر تطورات حالتها الصحية، بعد أن خضعت منذ أيام لعملية جراحية دقيقة بالقدم.



وطالبت طاهر جميع جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تمر من هذه الأزمة بسلام، قائلة: "لسه مركبة مفصل جديد في رجلي، ادعولي علشان أعرف أمشي على رجلي تاني".



وكانت عزة لبيب زوجة نجل ليلى طاهر، قد كشفت أن الفنانة سقطت بالحمام وأثر ذلك على قدمها، وعلى الفور تم نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى، وخضوعها لبعض الفحوصات الطبية، موضحة: "مدام ليلى اتكعبلت وهي في الحمام، ونقلناها إلى المستشفى فورًا، وخضعت بعد ذلك لعملية بقدمها".



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