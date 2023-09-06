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الأربعاء، 06-09-2023 04:25 م

لين برنجكجي زوجة معتصم النهار تقلق الجمهور: ما عم شوف بعيوني!

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الوكيل الإخباري- أقلقت لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، بعد ان كشفت لاول مرة تفاصيل مرضها الخطير، اذ روت معاناتها وتحدثت بالتفصيل عما يحصل معها.

وقد اطلت لين على متابعيها في مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، تحدثت فيه عن مرضها اذ قالت إنها تعاني من آلام كبيرة في عينيها منذ اسبوع ولا تعرف السبب حتى اللحظة، رغم أنها زارت الطبيب وقال لها إنها بخير ولا يوجد اي شيء يستدعي القلق.

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وفي الفيديو اشارت لين إلى أنها لا تستطيع أن ترى بوضوح، كما أنها تشعر بألم كبير عندما تقرأ أو تنظر الى الهاتف، وكذلك عندما تضع النظارات، حيث طلبت من الجمهور أن يرشدها إلى ما تفعله.

 

 

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