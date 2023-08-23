مؤلفة "السفّاح" تردّ على اتهامه بتقليد مسلسل أجنبي

الوكيل الإخباري- ردّت المؤلفة إنجي أبو السعود على اتهام مسلسل "السفاح" للفنان أحمد فهمي، بتقليده المسلسل الأميركي dahmer.

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وكشفت أبو السعود كواليس كتابة العمل، والصعوبات التي واجهتها في ذلك، مشيرة إلى أن تجربة "السفاح" استثنائية وثقيلة، حيث قالت: "تجربة مسلسل "السفاح" استثنائية ومختلفة وتقيله وصعبة، وبدأنا التحضيرات في نواحي مختلفة سواء من ناحية الشق النفسي والقانوني وأن الأحداث تكون مرتبطة، والميزة في المسلسل أنه من ثماني حلقات فالحلقات كلها مشدودة ومفيش مط نهائياً".



وأضافت: "قعدت مع دكاتره نفسيين كتير وقرأت كتب ومفيش معلومة عدّت مني، وتأثرت نفسياً بسبب ده، ولو العمل بيقول رسالة فهي إن مفيش حد يثق في حد بنسبة 100 في المية".



وعن اتهام البعض للمسلسل بأنه يشبه المسلسل الأميركي dahmer، أوضحت إنجي أبو السعود: "مسلسل السفاح ملوش أي علاقة بمسلسل dahmer على منصة نتفليكس، واللي خلانا نعمل المسلسل هو سلوكيات المجتمع المتغيرة وإننا دايماً فاكرين إن الجرايم والسفاحين برا مصر بس، فده يخليني ككاتبة أتأمل".



يُذكر أن مسلسل "السفاح" يُعرض في 25 آب (أغسطس) على منصة شاهد الإلكترونية، ويضم عدداً من النجوم، أبرزهم: أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، داليا شوقي، حنان يوسف، صلاح عبد الله...، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، ومستوحى من أحداث حقيقية تتعلق بقضية سفاح الجيزة الشهير.



لها