مستوحى من أحداث حقيقية … 5 أسباب لمشاهدة مسلسل "سفاح الجيزة" لـ أحمد فهمي

الوكيل الإخباري - مع نهاية شهر آب الجاري يبدأ عرض مسلسل جديد عبر منصة "شاهد vip" وهو مسلسل "سفاح الجيزة".

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ويعتبر المسلسل من الأعمال التي ينتظر الجمهور عرضها، خاصة مع الترويج الكبير له خلال الفترة الماضية، حيث شوقت المنصة الجمهور للعمل بالكشف عن بوسترات شخصياته.



وقبل عرض المسلسل وإذا كنت لا تعرف معلومات عنه أو لست متحمسا لمشاهدته، في النقاط التالية نقدم لك أسباب تشجع على متابعة "سفاح الجيزة".



أغلب الأعمال التي تقدم في فترة الصيف سواء في التليفزيون أو السينما تكون كوميدية خفيفة تتناسب مع الأجواء، قد تشعر أحيانا أنك تحتاج لعمل آخر مختلف بعيد عن الأعمال المضحكة.



يتوفر هذا الأمر في مسلسل "سفاح الجيزة" فهو دراما تعتمد على التشويق والإثارة في كل حلقة من حلقاته، كذلك يعتمد على الأحداث السريعة التي لن تشعر الجمهور بالملل.



اصبح معروفا أن المسلسلات التي تعرض على المنصات هي مسلسلات قصية أما تكون 10 حلقات أو 15 حلقة، لكن الأمر مختلف مع مسلسل "سفاح الجيزة" هو مكون من 8 حلقات فقط.



وهذا ما يضمن أن تكون الأحداث سريعة بلا مط وتطويل، وهو عامل آخر يشجعك على مشاهدته فحتى إذا لم تعجب بالقصة أنت تعرف أنه سينتهي بعد حلقات قليلة لن تشعر أنك أضعت وقتك في مشاهدته.



المسلسل أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية وتدور حول "سفاح الجيزة" الذي أثارت قضيته ضجة في الرأي العام وصدرت ضده أحكام بالإعدام في 2021.



إذا الأحداث قريبة وليس قصة قديمة، وسواء سمعت عن قصة السفاح وقرأت عنها أم لم تسمع سيكون الأمر مشوقا لأنك تشاهد أحداثا تعتمد على قصة حقيقية وليس كلها من وحي خيال المؤلف.



في الفترة الأخيرة قرر أحمد فهمي أن يقدم نفسه للجمهور بشكل جديد بعيدا عن الكوميديا التي اشتهر بتقديمها، وسيكون مسلسل "سفاح الجيزة" مختلفا حتى عن الأدوار الجدية التي قدمها، لأنه سيظهر في شخصية "السفاح" وهي شخصية تحتاج تحضيرات نفسية كبيرة.



المسلسل يضم عددا كبيرا من النجوم على رأسهم ركين سعد التي تميزت في الفترة الأخيرة في الأدوار التي قدمتها خاصة الأدوار ذات التركيبة النفسية الصعبة، لذا هي عامل مهم في المسلسل.



بالإضافة إلى وجود الفنان باسم سمرة الذي يقدم دور ضابط الشرطة الذي يبحث في القضايا، وباسم سمرة دائما يحاول التنويع في أدواره ويجيد كل الشخصيات التي يقدمها.



ويبدأ عرض مسلسل "سفاح الجيزة" على منصة "شاهد vip" يوم 25 أغسطس.

ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب.

في الفن