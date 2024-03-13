مؤلف سوري يتهم صنّاع مسلسل 'نظرة حب' بسرقة فكرته

الوكيل الإخباري - وجه الشاعر والمؤلف السوري بحر لاواديسا، اتهامات لصنّاع مسلسل "نظرة حب" الذي يُعرض حالياً في شهر رمضان المبارك، بسرقة فكرته من مسلسله السابق الذي يحمل عنوان "باليت".



وادّعى لاواديسا في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن قصة مسلسله "باليت" تم تحريفها بشكل يخدم ثقافة السارق، إذ خضعت الشخصية الرئيسة "بحر" للتشويه، من خلال بتر جوانبها الثقافية والرومانسية بشكل كامل بهدف تشويه الحقائق.

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وأكد لاواديسا وجود عدة دلائل وإثباتات تدعم ادعاءاته، وعلّق "لدي دلائل وإثباتات بأن العمل مرسل بكامل حلقاته لمخرجين ولجهات إنتاجية عديدة داخل البلاد وخارجها منذ عام 2016".



واختتم منشوره موضحاً عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقوقه، إذ كتب "للقضاء البت".

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