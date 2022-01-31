ماجدة الرومي تحيي حفلا ناجحا بالسعودية

الوكيل الإخباري - شهدت قاعة مرايا بمدينة العلا السعودية حفلاً فنية أحيته الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

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وقدّمت الفنانة اللبنانية خلال الحفل باقة من أغانيها المميزة، التي أطربت من خلالها الجمهور السعودي الذي حضر الحفل وتفاعل معها بشكلٍ كبير.





واختتمت ماجدة الرومي الحفل برسالة مؤثرة وجهتها للمملكة العربية السعودية، حيث وجّهت تحية كبيرة للشعب السعودي، وقالت إنّ السعودية استقبلت الشعب اللبناني باحترامٍ كبير منذ أيام الحرب الأهلية في لبنان وحتى الآن، ووصفت البيت السعودي بالبيت الأصيل والمبارك، وتمنت دوام مجده وازدهاره.



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