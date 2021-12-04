ماجد المهندس يغني في موسم الرياض - صور

الوكيل الإخباري - أحيا الفنان العراقي الذي يحمل الجنسية السعودية ماجد المهندس حفلاً يوم أمس على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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وغنى ماجد في الحدث مجموعة من الأغنيات بينها :"ياللي أحبك موت، هتان، أنا مسير، الدنيا دوارة، يهزك الشوق".

وأشاد المايسترو المصري مدحت خميس بالفنان ماجد المهندس بعد الحفل، حيث قال له: "ماجد المهندس مع حفظ الالقاب انت الرقم الصعب انت trademarkالسلطنة و الغناء والاحساس احسنت باحساسك الدافي و زوقك في اختيارا غانيك لجمهورك و انا الاوركسترا كنا بجد فخورين حتي جمهورك صوته واحساسه حلو انا ليا الشرف اني واقف جنبك حقيقي".













المصدر - الفن