ماريتا الحلاني تحتفل بمرور شهرين على زفافها

الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة الشابة اللبنانية ماريتا الحلاني بمرور شهرين على زفافها من كميل أبي خليل.



وفي التفاصيل، نشرت ماريتا على حسابها عبر "انستغرام" مقطع فيديو من زفافها، يوثق رقصتها الرومنسية مع زوجها على أغنيتها "حبيبي الحلو" التي غنتها بشكل خاص لزفافها.

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وأرفقت الفنانة الشابة الفيديو بتعليق أعربت فيه عن فرحتها الكبيرة بهذه المناسبة السعيدة، كما أعلنت أنها نشرت الأغنية للمرة الأولى على قناتها الرسمية في "يوتيوب"، قائلة: "صرلنا شهرين مع بعض.. بهي المناسبة حبيت شارك معكن أغنية وفيديو الرقصة الأولى على اليوتيوب".





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