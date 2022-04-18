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الإثنين، 18-04-2022 01:50 م

ماغي بو غصن ووسام صباغ يثيران بلبلة في مطار بيروت

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الوكيل الإخباري - نشر الممثل وسام صباغ، فيديو على حسابه عبر انستغرام، ظهر فيه برفقة الممثلة ماغي بو غصن، خلال وجودهما في مطار رفيق الحريري الدولي.

وفي التفاصيل، وخلال جلوس وسام وماغي في وسط المطار، فاجأهما احد الاشخاص، حيث سألهما عما يقومان به، لترد ماغي ممازحة: "عندي ايميل مهم عم ببعته"، في حين كانت تمضي وقتها بلعب احدى الالعاب على هاتفها.

من جهته، قال وسام: "عم نصور مسلسل.. بنص الطريق.. واقطع اذا بدك".

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