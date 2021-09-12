ما حقيقة زواج أصالة نصري من مدير اعمال ماجد المهندس ؟

الوكيل الإخباري - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج أصالة من مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس، الشاعر العراقي فائق حسن، اذ انتشرت صورا لهما مع بعض، كما نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان فيديو للفنانة السورية أصالة على صفحتها الخاصة يظهر تكلمها مع عدد من الأشخاص وتقول لهم "صرت كنتكم".

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وعلّقت مي على الفيديو بالقول: "أصالة تعلن إرتباطها رسميا، صرت كنتكم".

وسرعان ما انهالت المعلومات عن فائق وهو الزوج الثالث لأصالة بعد انفصالها عن رجل الأعمال أيمن الذهبي وبعده من المخرج طارق العريان.

فائق حسن هو شاعر ومخرج يبلغ من العمر 52 عاماً، يعمل مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس، وتعاون فائق مع عدد كبير من الفنانين خلال مسيرته، ومن أشهر أغانيه: "بين أيديا، يمكن أحبك، وحشني موت، وأنا حنيت"، وفي ما يخص حياته الشخصية تزوج في الـ 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته ولم يكن لديهما أطفال.

المصدر - الفن