ما مصير فيلم "الواد وأبوه" لعادل إمام ونجله محمد ؟

الوكيل الإخباري- رغم تأكيدات المنتج عصام إمام، بدء التجهيزات الأخيرة لفيلم "الواد وأبوه" والذي كان مقرراً أن يعود به الفنان الكبير عادل إمام مع نجله محمد إلى السينما بعد غياب لأكثر من 10 سنوات .

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أكد مصدر لـ "لها" أن الفيلم، أصبح مشروعاً مؤجلاً في الخطة الفنية لمحمد إمام، وذلك بعدما أعلن، مؤخراً، عن تحضيراته لفيلم جديد يحمل اسم "أبو نسب"، وسينطلق تصويره في بداية شهر آذار (مارس) المقبل.



وكان محمد إمام قد كشف في تصريحات صحافية أن فيلم "الواد وأبوه" مازال في مرحلة الكتابة وهو ما جعله يسارع بالدخول لفيلم جديد خلال الفترة القادمة.

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