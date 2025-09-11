يعود لسنوات... ما سبب الخلاف بين راغب علامة و فضل شاكر؟

الوكيل الإخباري- عاد الخلاف بين الفنانين راغب علامة وفضل شاكر للظهور مجددًا في الأيام الأخيرة، وهو خلاف بدأ منذ عام 2016 حين اتهم راغب علامة فضل شاكر بأنه هدد شقيقه ومدير أعماله بالقتل.

اضافة اعلان



لكن محمد نجل فضل شاكر خرج عن صمته نافيا وموضحًا أن السبب الحقيقي للخلاف كان بسبب إساءة راغب علامة لجدته المتوفية، وأنه تم التدخل من قبل قائد الجيش اللبناني آنذاك لمحاولة إنهاء النزاع بين الطرفين.



في أكتوبر 2021، عاد الخلاف للظهور مرة أخرى بعد تصريحات محمد شاكر، الذي رفض وصف راغب علامة بلقب "السوبر ستار"، وأكد أن والده فضل شاكر تعرض لظلم كبير، وأن تصريحات راغب الأخيرة حول الخلاف ليست دقيقة.



في الوقت الحالي، رفض راغب علامة التعليق على تصريحات محمد شاكر، بعد أن قال الأخير إن والده لم يرفض أي محاولة للصلح معه. كما استنكر محمد الفيديو الأخير لراغب الذي قال فيه: "أنا لا أقتل ولا أمسك سلاحاً"، متسائلًا: "متى قتل والدي؟ والدي حمل السلاح فقط عندما لم نجد من يحمينا، لكنه لم يقتل ولم يسرق".