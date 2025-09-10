محمد شاكر يوجّه رسالة حادة لراغب علامة - فيديو

وقال محمد عبر حساباته:
"راغب، تواصلت مع مقربين لحل الخلاف رغم أنك شهّرت بوالدي، ومع ذلك وافق فضل شاكر على طيّ الصفحة، لكننا فوجئنا بفيديو جديد لك تتحدث فيه عن السلاح، مع أنك تعلم أن والدي لم يقتل أحدًا وقد بُرِّئ من المحكمة".
وأكد محمد شاكر أن العائلة لا تمانع في عقد صلحة، لكنه اعتبر أن "راغب بحاجة للتصالح مع نفسه أولًا"، مضيفًا:
"طوال 13 سنة لم نردّ الإساءة بمثلها، وغنائي لأغنياتك كان رسالة تسامح... فما المطلوب الآن؟".
وبشأن التسجيل الصوتي الذي أعيد تداوله مؤخرًا، أوضح محمد أنه "منشور منذ 7 سنوات، وتم دفع أموال لبعض الصفحات لإعادة نشره"، مشيرًا إلى أن فضل شاكر يركّز حاليًا على الفن، والعائلة، وإثبات براءته.
-
أخبار متعلقة
-
شروط عديدة لحضور حفل أحلام في السعودية.. ما هي؟
-
دانييلا رحمة تعترف.. لهذا السبب لم أكشف عن حملي (فيديو)
-
الموت يفجع الفنانة مريم عامر منيب
-
تطوّر مُفاجئ في قضية ابن الفنان محمد رمضان
-
زفاف داليدا خليل حديث السوشال ميديا بعد تعثّرها مرتين بالفستان - فيديو
-
الشامي ينجو من السقوط أرضاً وسط تدافع المعجبين (فيديو)
-
راغب علامة يُلهب قرطاج ويكشف عن أغنية جديدة
-
لأول مرة.. خبايا خلاف عبد الحليم ولبنى عبد العزيز بسبب فريد الأطرش