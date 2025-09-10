محمد شاكر يوجّه رسالة حادة لراغب علامة - فيديو

الوكيل الإخباري- كشف الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن علمه بوجود حملة إعلامية تستهدف والده، موجهًا رسالة مباشرة للفنان راغب علامة.

اضافة اعلان



وقال محمد عبر حساباته:

"راغب، تواصلت مع مقربين لحل الخلاف رغم أنك شهّرت بوالدي، ومع ذلك وافق فضل شاكر على طيّ الصفحة، لكننا فوجئنا بفيديو جديد لك تتحدث فيه عن السلاح، مع أنك تعلم أن والدي لم يقتل أحدًا وقد بُرِّئ من المحكمة".



وأكد محمد شاكر أن العائلة لا تمانع في عقد صلحة، لكنه اعتبر أن "راغب بحاجة للتصالح مع نفسه أولًا"، مضيفًا:

"طوال 13 سنة لم نردّ الإساءة بمثلها، وغنائي لأغنياتك كان رسالة تسامح... فما المطلوب الآن؟".



وبشأن التسجيل الصوتي الذي أعيد تداوله مؤخرًا، أوضح محمد أنه "منشور منذ 7 سنوات، وتم دفع أموال لبعض الصفحات لإعادة نشره"، مشيرًا إلى أن فضل شاكر يركّز حاليًا على الفن، والعائلة، وإثبات براءته.

View this post on Instagram A post shared by Lebanon 24 (@lebanon24.news)