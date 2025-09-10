الأربعاء 2025-09-10 12:17 م
 

محمد شاكر يوجّه رسالة حادة لراغب علامة - فيديو

عاتغ
محمد شاكر
 
الأربعاء، 10-09-2025 11:27 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن علمه بوجود حملة إعلامية تستهدف والده، موجهًا رسالة مباشرة للفنان راغب علامة.

اضافة اعلان


وقال محمد عبر حساباته:
"راغب، تواصلت مع مقربين لحل الخلاف رغم أنك شهّرت بوالدي، ومع ذلك وافق فضل شاكر على طيّ الصفحة، لكننا فوجئنا بفيديو جديد لك تتحدث فيه عن السلاح، مع أنك تعلم أن والدي لم يقتل أحدًا وقد بُرِّئ من المحكمة".


وأكد محمد شاكر أن العائلة لا تمانع في عقد صلحة، لكنه اعتبر أن "راغب بحاجة للتصالح مع نفسه أولًا"، مضيفًا:
"طوال 13 سنة لم نردّ الإساءة بمثلها، وغنائي لأغنياتك كان رسالة تسامح... فما المطلوب الآن؟".


وبشأن التسجيل الصوتي الذي أعيد تداوله مؤخرًا، أوضح محمد أنه "منشور منذ 7 سنوات، وتم دفع أموال لبعض الصفحات لإعادة نشره"، مشيرًا إلى أن فضل شاكر يركّز حاليًا على الفن، والعائلة، وإثبات براءته.

 

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اف

المرأة والجمال السردين... سرّ طبيعي لبشرة نضرة وخالية من الالتهابات

ارشيفية

عربي ودولي سلطنة عمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر إجرامي

حاويات مستخدمة للاستيراد والتصدير في ميناء العقبة

أخبار محلية 325 ألف حاوية واردة عبر العقبة منذ بداية 2025 بارتفاع 19%

أطفال فلسطينيون

فلسطين 5 شهداء بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

54

طب وصحة ماذا يحصل لجسمك عند التوقف عن استخدام الزيت في الطهي؟

فلب

فن ومشاهير شروط عديدة لحضور حفل أحلام في السعودية.. ما هي؟

وزير الخارجية الكرواتي، غوردن رادمان

أخبار محلية وزير خارجية كرواتيا: نحترم وندعم دور الأردن كوصي على مقدسات القدس

عاتغ

فن ومشاهير محمد شاكر يوجّه رسالة حادة لراغب علامة - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة