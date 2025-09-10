شروط عديدة لحضور حفل أحلام في السعودية.. ما هي؟

الوكيل الإخباري- أعلنت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي عن إحيائها حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات موسم جدة 2025، وذلك يوم الجمعة 12 سبتمبر، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، مؤكدة أنه سيكون "عرضًا استثنائيًا بترتيب عالمي".

وقالت أحلام في فيديو عبر إنستغرام:

"طاير قلبي من الحماس.. أبغى الوطن العربي كله يسمع صوتكم وغناكم"، مؤكدة أنها بدأت التحضيرات فور تلقي الدعوة، ووعدت جمهورها بـ"ليلة لا تُنسى مليئة بالمفاجآت".

وستصل أحلام إلى جدة يوم الأربعاء لإجراء البروفات مع فرقتها الموسيقية، مع تأكيدها على منع تسريب أي لقطات قبل الحفل.



شروط حضور الحفل

حددت الجهة المنظمة عدداً من الشروط والضوابط، أبرزها:

فتح الأبواب: الساعة 7:30 مساءً، على أن يبدأ الحفل بعد ساعتين.

منع دخول المتأخرين: لا يُسمح بالدخول بعد بدء العرض، ولا يحق استرجاع قيمة التذكرة.

إجراءات تفتيش: عند بوابات الدخول مع مصادرة أي مواد محظورة.

الموافقة على التصوير: يُعد حضور الفعالية موافقة على التقاط الصور والفيديوهات واستخدامها إعلاميًا.

ضوابط اللباس: الالتزام بالذوق العام، ومنع الملابس الشفافة أو الضيقة أو التي تحمل عبارات أو رموز مخالفة.