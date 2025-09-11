هيفاء وهبي تواجه دعوى قضائية بعد شكوى مدير أعمالها السابق

الوكيل الإخباري- قدمت نقابة المهن الموسيقية في مصر قراراً بسحب تصاريح الغناء من الفنانة هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات، بعد شكوى من مدير أعمالها السابق الذي اتهمها بالتشهير به.

هيفا لم تحضر جلسات التحقيق التي عقدتها النقابة، ما دفعها إلى رفض منحها التصاريح. لكن تقرير هيئة مفوضي الدولة اعتبر قرار النقابة مخالفاً للدستور، واعتبر أن النقابة تجاوزت صلاحياتها وتدخلت في حرية الإبداع دون حكم قضائي.



رداً على ذلك، رفعت هيفاء دعوى قضائية ضد النقابة، والجلسات مستمرة للنظر في القضية.



النزاع يسلط الضوء على التوتر بين حماية حرية الإبداع واحترام القوانين الفنية في مصر.