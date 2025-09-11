الخميس 2025-09-11 01:45 م
 

هيفاء وهبي تواجه دعوى قضائية بعد شكوى مدير أعمالها السابق

4545
هيفاء وهبي
 
الخميس، 11-09-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري-   قدمت نقابة المهن الموسيقية في مصر قراراً بسحب تصاريح الغناء من الفنانة هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات، بعد شكوى من مدير أعمالها السابق الذي اتهمها بالتشهير به.

اضافة اعلان


هيفا لم تحضر جلسات التحقيق التي عقدتها النقابة، ما دفعها إلى رفض منحها التصاريح. لكن تقرير هيئة مفوضي الدولة اعتبر قرار النقابة مخالفاً للدستور، واعتبر أن النقابة تجاوزت صلاحياتها وتدخلت في حرية الإبداع دون حكم قضائي.


رداً على ذلك، رفعت هيفاء دعوى قضائية ضد النقابة، والجلسات مستمرة للنظر في القضية.


النزاع يسلط الضوء على التوتر بين حماية حرية الإبداع واحترام القوانين الفنية في مصر.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قاضي القضاة يتفقد سير العمل بالمحكمة الإبتدائية الشرعية بمادبا

أخبار محلية قاضي القضاة يتفقد سير العمل بالمحكمة الإبتدائية الشرعية بمادبا

اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

وزير المياه يوقع اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني

أخبار محلية وزير المياه يوقع اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني

حملة واسعة لتنظيف مجاري السيول والأودية

أخبار محلية بلدية بيرين تبدأ حملة تنظيف مجاري السيول والاودية استعدادا لموسم الشتاء

56

فن ومشاهير شيرين تصدر بياناً رسمياً بعد إعلان موعد حفلها مع فضل شاكر في السعودية

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل يرعى حفل تخريج مدربي مؤسسة التدريب المهني في "لومينوس"

14

فن ومشاهير بعد أزمة عمرو دياب وتامر حسني.. من يتصدر سباق صيف 2025؟

عناصر الأمن السوري خلال القبض على خلية تابعة لحزب الله

عربي ودولي الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تنشط في ريف دمشق الغربي



 
 





الأكثر مشاهدة