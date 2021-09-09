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الخميس، 09-09-2021 11:35 ص

محمد التاجي يرد على شائعة وفاته - فيديو

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الوكيل الإخباري - كالعادة تطارد شائعات الوفاة معظم النجوم الذين يتعرضون لأزمات صحية، وهو ما حدث مؤخراً مع الفنان محمد التاجي الذي أجرى عملية جراحية مؤخرا في إحدى المستشفيات، ثم فوجئ بشائعة عن وفاته.

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وعلق التاجي مؤكداً إنه يتمتع بصحة جيدة الآن، ولا يعلم سبب إطلاق هذه الشائعة.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» على قناةcbc، أنه أجرى عملية جراحية وخرج من المستشفى بعد يومين من إجرائها، ولم يكن هناك أي تدهور في الحالة، ولم يحدث أي شيء مما قيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


أكمل : "كلموا بنتي يطمنوا عليّ قالت لهم ده خلاص عمل العملية وبيفوقوه جوا، فجأة الكلام اتحول على السوشيال وكتبوا (صلوا من أجله)، ما أنا كويس أهو، لدرجة إن أنا كنت لسه بفوق من البنج وعملت فيديو لايف عشان أقولهم إن أنا كويس ويصدقوا".


تابع : «أنا زي الفل، قاعد ومفيش أي حاجة، هي بس السوشيال ميديا الجديدة دي هي اللي عماله تنشر إشاعات وتعمل كلام محصلش، لذلك لازم يتحط لها حد.. انا عملت عملية بسيطة وتالت يوم خرجت بس خلاص خلصت الدنيا، شوية ولقيت كلام كتير وده بيقلق ناس كتير حواليا.. يلا الحمد لله بس ده بيبين حب الناس وقد ايه هو شيء كبير والله."

 

 

 

 

المصدر - لها 

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