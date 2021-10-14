محمد حماقي يعلن عن طرح اغنية نادانا - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد أسبوع على طرح ألبوم "يا فاتني"، أعلن الفنان المصري محمد حماقي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إستعداده لطرح أغنية جديدة يوم غد، تحمل عنوان "نادانا".





اضافة اعلان

وكتب محمد: "استنوا أغنية نادانا، أول bonus track من ألبوم يا فاتنّي، بكرة الساعة ٥ على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

وأثار الخبر إعجاب المتابعين وفرحتهم، خاصة أن الألبوم حقق نسب مشاهدة عالية على "يوتيوب".

وتعاون محمد مع العديد من الشعراء، الملحنين والموزعين الموسيقيين في الألبوم منهم أمير طعيمة، عزيز والشافعي، توما وغيرهم.



المصدر - الفن