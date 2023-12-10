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الأحد، 10-12-2023 02:30 م

محمد حماقي يوجه رسالة للشباب في بداية طريق الشهرة

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الوكيل الإخباري - خلال حضوره مؤتمر xp music الذي أقيم مؤخراً في الرياض، وجه الفنان محمد حماقي نصيحة للفنانين الشباب المقبلين على دخول المجال الفني، مشددًا على ضرورة تكوين شخصية مستقلة.

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وقال حماقي: "إوعى أبدًا تكون سوبر ماركت، متحاولش تقدم كل شيء جواك وميكونش ليهم علاقة ببعض، الفنان براند لوحده، مش النهاردة السوق عايز نوع معين فنغنيه وبكرة السوق عايز نوع تاني فنغير، المغني عنده شخصية".


أما عن الفرق في طرح الألبومات بين بداية مشواره الفني وحاليًا من وجهة نظره، أشار إلى أنه قديمًا كان في البداية يكون في جلسات عمل مع الشعراء والملحنين والموزعين، ومن ثم يتم طباعة الألبوم على سي دي أو شرائط، مضيفًا: "كان فيه حاجة بنعملها اسمها كلاس ماستر عشان الشرائط، وبعدين بنتبلغ بالميعاد اللي هينزل فيه الألبوم وبنبلغ بيه كل محلات الكاسيت".

 

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