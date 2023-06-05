محمد رمضان : هذا اجمل شيء في جعفر العمدة !

الوكيل الإخباري- كشف الفنان محمد رمضان في احدى اللقاءات المتلفزة أن أقصى طموحه قديمًا تمثل في أن يكون ممثلًا فقط، ويقدم مشهدين بشكل جيد، ولكن الحروب والعقبات التي واجهته جعلت طموحه البسيط يتحول ويتشرس.



وأوضح رمضان: "كان أقصى طموحي إني أكون ممثل والمخرج يقول لي برافو عليك وزملائي يقولوا لي أدائك كويس، فحصل لي حالة تشرس، وتحول الطموح البسيط بسبب بعض العوامل اللي قابلتها في مهنتي من إحباطات وعقبات وحروب على الممثل الصغير اللي عاوز يعمل مشهدين حلوين ويمشي".



وتحدث محمد رمضان عن أكثر شيء عجبه في شخصية "جعفر العمدة" التي قدمها في الموسم الرمضاني المنصرم قائلًا: "أكتر حاجة عجبتني في شخصية جعفر العمدة أنه راجل شعبي ولكنه تعامل مع المرأة بتحضر عظيم، يعني مثلًا لما ثريا خدت الفلوس من وراه وراحت لراجل علشان يدور على ابنها، الناس توقعت أنه هيضربها ولكنه تفهم مشاعرها وعمل رد فعل معاكس تمامًا".

اضافة اعلان

لها