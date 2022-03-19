محمد رمضان يتجاهل الحكم عليه بدفع ستة ملايين جنيه

الوكيل الإخباري - لم يُعر الفنان محمد رمضان الحكم الذي صدر بإلزامه دفع ستة ملايين جنيه الى ورثة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، أي اهتمام ولم يردّ عليه، كما اعتاد في الأزمات السابقة.



ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة لإعلان حفله المقبل بمناسبة افتتاح رالي السيارات "فورمولا وان"، في المملكة العربية السعودية، وعلّق عليها قائلاً: "السبت المقبل الموافق يوم 26 مارس أقوى حفل في جدة وافتتاح الحدث العالمي في فورمولا".



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