انتقادات لبوستر مسلسل محمد رمضان وهو يرد بقوة

الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" بوستر مسلسله الرمضاني الجديد "المشوار" وظهر خلاله وهو يحمل في يده شنطة سفر كبيرة، إلا أن بعض الجمهور انتقد رمضان بسبب حمله الشنطة على يده رغم أنه من النوع ذي العجلات قائلين له إنه من الممكن أن يسحبها بدلاً من حملها.



وعلق أحد منتقدي البوستر قائلا: "يااسطى ما تجرها هو أي كفاح وخلاص"، ليرد عليه رمضان، قائلاً: "يا حبيب الأسطى.. لما تتفرج هتفهم إن الشنطة دي تتشال على الراس.. هو أي استعجال وخلاص مش يمكن فيها كتاب دين".





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واختتم تعليقه، قائلاً: "دقة تركيز الجمهور من علامات اهتمامه بالمشروع.. الله الموفق".





لها

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