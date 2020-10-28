محمد رمضان ينشر كواليس كليب الشرع محلل أربعة

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو له اثناء تواجده في الإمارات .
وارفقها بتعليق قال فيه : "اثناء ندوة و تكريم جريدة الإمارات_اليوم كل الشكر للمؤسسة الناجحة وشكر خاص لصديقي و رئيس تحريرها أ/ سامي الريامي" .
وظهر رمضان من كواليس تحضيراته لأغنيته الجديدة «الشرع حلل أربعة» والتي يقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب في الإمارات .
المصدر : صدى البلد
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