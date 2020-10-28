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الأربعاء، 28-10-2020 12:35 م

محمد رمضان ينشر كواليس كليب الشرع محلل أربعة

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الوكيل الإخباري _ شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو له اثناء تواجده في الإمارات .

وارفقها بتعليق قال فيه : "اثناء ندوة و تكريم جريدة الإمارات_اليوم كل الشكر للمؤسسة الناجحة وشكر خاص لصديقي و رئيس تحريرها أ/ سامي الريامي" .

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وظهر رمضان من كواليس تحضيراته لأغنيته الجديدة «الشرع حلل أربعة» والتي يقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب في الإمارات .

 


المصدر : صدى البلد 

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