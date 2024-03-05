الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "عمان بعيوننا 2024"

مصادر فلسطينية: لقاء حماس ورئيس المخابرات المصرية لم يحقق اختراقا

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس

الملك يفتتح مدرسة إبدر ويزور المفاعل النووي البحثي في إربد

غزة: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق الساعين للحصول على المساعدات

الجيش الإسرائيلي يغلق عدة طرق في الجليل الأعلى

الضرائب الإسرائيلية : خسائرنا بحرب غزة أكبر بـ6 مرات من حرب 2006 مع لبنان

حماس: اتهامات براميلا باتن للمقاومة الفلسطينية كاذبة وبلا دليل

مصر.. تعليق رسمي على إعلان تسليم مطار القاهرة للقطاع الخاص

الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد أمام الدولار

الثلاثاء، 05-03-2024 01:45 م

محمد سامي يكشف الصعوبات التي عاشها خلال تصوير 'نعمة الأفوكاتو'

Untitled-87_849698_original


الوكيل الإخباري - تحدث المخرج محمد سامي عن الصعوبات التي واجهته خلال تصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو" من خلال بيان صحفي، روى من خلاله ما عاناه خلال التصوير لأن أغلب المشاهد كانت في أماكن مفتوحة ومزدحمة.

اضافة اعلان

وكشف المخرج المصري تفاصيل العمل وقال: "التصوير استغرق ثلاثة أشهر، والصعوبة التي واجهتنا أن أغلب المشاهد كانت في أماكن مفتوحة ومناطق مزدحمة، وممتن لأهالي حي روض الفرج، وهو من الأحياء العريقة في قلب القاهرة، والذي شهد تصوير أغلب الحلقات في أماكن مفتوحة، حيث كان الأهالي في غاية التعاون والدعم طوال أيام التصوير الذي انتهى تماماً قبل رمضان بفترة طويلة".

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
940640_524255_original

تطورات الحالة الصحية للفنان شريف إدريس

Doc-T-481562-638451563672415413

بعد طلاقها... هنا الزاهد في النيابة العامة لهذا السبب؟!

IMG-20240222-WA0022

سيمون تكشف تفاصيل دورها في 'صيد العقارب'

Doc-P-481529-638451437602516977

رمضان 2024.. أنغام ومحمد رمضان معاً في إعلان

20243410244407KM

قبل بدء عرضه.. ترقب كبير لمتابعة مسلسل 'ع أمل'

AYMANOUT

ضجة على مواقع التواصل بعد أنباء عن رفض فيروز الغناء في السعودية