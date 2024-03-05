محمد سامي يكشف الصعوبات التي عاشها خلال تصوير 'نعمة الأفوكاتو'

الوكيل الإخباري - تحدث المخرج محمد سامي عن الصعوبات التي واجهته خلال تصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو" من خلال بيان صحفي، روى من خلاله ما عاناه خلال التصوير لأن أغلب المشاهد كانت في أماكن مفتوحة ومزدحمة.





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وكشف المخرج المصري تفاصيل العمل وقال: "التصوير استغرق ثلاثة أشهر، والصعوبة التي واجهتنا أن أغلب المشاهد كانت في أماكن مفتوحة ومناطق مزدحمة، وممتن لأهالي حي روض الفرج، وهو من الأحياء العريقة في قلب القاهرة، والذي شهد تصوير أغلب الحلقات في أماكن مفتوحة، حيث كان الأهالي في غاية التعاون والدعم طوال أيام التصوير الذي انتهى تماماً قبل رمضان بفترة طويلة".

لها